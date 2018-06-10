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Сборную Исландии в Геленджике встретили воспитанники футбольных спортшко

Юные футболисты встретили сборную Исландии в Геленджике, где команда будет базироваться во время чемпионата мира, передает ТАСС.

"У нас очень футбольный город. Есть две команды, которые играют на краевом уровне, за которые горожане болеют", - отметил представитель городской администрации. Билеты на открытые тренировки сборных Исландии и Швеции, которые будут базироваться в Г
Сегодня, 09:32
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№1 Написал: ERBULAN (Сегодня, 09:38) #
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Болеет за:
«Рубин»
Ага без буквы Л!
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
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