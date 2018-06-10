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Система VAR будет протестирована в Краснодаре на товарищеском матче Испания - Тунис

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирована во время товарищеского матча в Краснодаре между футбольными сборными Испании и Туниса.

"5 июня в матче между сборными России и Турции (1:1) на территории "ВЭБ-Арены", где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе offline. Базовые данные, полученные в ходе работы, получили позитивный отклик со стороны представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). На игре сборных Испании и Туниса 9 июня должно произойти важное событие. РФС с конца прошлого года на матчах чемпионата России проводит offline тренировки видеоассистентов на системе, установленной в специализированной комнате стадиона ФК "Краснодар". А теперь во встрече двух сборных-участниц предстоящего чемпионата мира VAR на этой арене впервые будет функционировать в боевом режиме фазы live", - заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

РФС
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