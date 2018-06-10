Сердар Азмун может перейти в "Лацио"

Иранский нападающий казанского футбольного клуба "Рубин" Сердар Азмун попал в сферу интересов римского "Лацио"."Лацио" пытался купить Азмуна еще прошлым летом. "Рубин" запросил 20 млн евро за игрока, но цена не устроила римлян и трансфер не состоялся. "Лацио" рассматривают 23-летнего Азмуна в качестве потенциальной замены 25-летнему бразильцу Фелипе Андерсону, который близок к переходу в английский "Вест Хэм".