Диего Годин: ради болельщиков сборная Уругвая постарается взобраться на вершину

Защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что ожидания игроков от чемпионата мира огромны и они надеются достичь как можно большего."Наши ожидания от турнира огромны. Впереди нас ждет серьезный вызов – игра со сборной Египта. Мы обязаны победить. Благодарны людям за поддержку, очень ценим их любовь и ту положительную энергию, которую получаем в последние дни. Ради них мы постараемся взобраться на вершину", - цитирует Година Teledoce.