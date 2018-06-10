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Диего Годин: ради болельщиков сборная Уругвая постарается взобраться на вершину

Защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что ожидания игроков от чемпионата мира огромны и они надеются достичь как можно большего.

"Наши ожидания от турнира огромны. Впереди нас ждет серьезный вызов – игра со сборной Египта. Мы обязаны победить. Благодарны людям за поддержку, очень ценим их любовь и ту положительную энергию, которую получаем в последние дни. Ради них мы постараемся взобраться на вершину", - цитирует Година Teledoce.
Теги: Годин Сборная Уругвая
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