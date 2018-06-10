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Начо: в матче с Португалией мы должны выключить Роналду из игры

Защитник сборной Испании Хосе Игнасио Начо рассказал о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира — 2018 против команды Португалии.

"Я надеюсь, что у меня будет шанс сыграть против Криштиану Роналду, мы должны сосредоточиться на том, чтобы выключить его из игры", — цитирует Начо Marca.

Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 15 июня.
Теги: Начо Сборная Испании Сборная Португалии
Сегодня, 10:37
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:09) #
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Болеет за:
«Ростов»
"выключить" в смысле "вырубить?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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