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Начо: в матче с Португалией мы должны выключить Роналду из игры
Защитник сборной Испании Хосе Игнасио Начо рассказал о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира — 2018 против команды Португалии.
"Я надеюсь, что у меня будет шанс сыграть против Криштиану Роналду, мы должны сосредоточиться на том, чтобы выключить его из игры", — цитирует Начо Marca.
Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 15 июня.
"Я надеюсь, что у меня будет шанс сыграть против Криштиану Роналду, мы должны сосредоточиться на том, чтобы выключить его из игры", — цитирует Начо Marca.
Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 15 июня.
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