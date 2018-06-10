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Футболисты сборной Португалии попытались говорить по-русски (видео)

Федерация футбола Португалии опубликовала видеоролик, на котором игроки сборной пытаются говорить на русском языке.

Отмечается, что лучше всех из португальской команды на русском говорил полузащитник "Локомотива" Мануэль Фернандеш, который играет в московском клубе четыре года.

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