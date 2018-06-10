Андрес Иньеста в матче с Тунисом показал худшую игру за последнее время

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста показал худший результат по потерям мяча в товарищеском матче с командой Туниса.По информации Opta, игрок совершил 23 потери мяча, что является худшим показателем за матч, а также его личным худшим результатом за последние 20 встреч.