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Андрес Иньеста в матче с Тунисом показал худшую игру за последнее время

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста показал худший результат по потерям мяча в товарищеском матче с командой Туниса.

По информации Opta, игрок совершил 23 потери мяча, что является худшим показателем за матч, а также его личным худшим результатом за последние 20 встреч.
Теги: Иньеста Сборная Испании
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