Валерий Карпин: российский футбол губят большие деньги и лимит на легионеров

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о причинах проблем в российском футболе."Что происходит с российским футболом? Это очень глобальная и долгая тема. Если кратко, то, как ни странно, российский футбол губит появление двух вещей: большие деньги и лимит на легионеров.В каждой команде должно присутствовать пять российских футболистов, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из россиян не уезжает играть в чемпионаты, где конкурентная среда намного выше, чем в российской лиге. У нас нет футболистов, которые играют в Германии, Италии, Франции, Англии", — приводит слова Карпина La Jornada.