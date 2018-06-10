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Валерий Карпин: российский футбол губят большие деньги и лимит на легионеров

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о причинах проблем в российском футболе.

"Что происходит с российским футболом? Это очень глобальная и долгая тема. Если кратко, то, как ни странно, российский футбол губит появление двух вещей: большие деньги и лимит на легионеров.

В каждой команде должно присутствовать пять российских футболистов, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из россиян не уезжает играть в чемпионаты, где конкурентная среда намного выше, чем в российской лиге. У нас нет футболистов, которые играют в Германии, Италии, Франции, Англии", — приводит слова Карпина La Jornada.


"Газета.ру"
Теги: Карпин
Сегодня, 12:13
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17
(3)
№17 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 13:59) #
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online

Цитата: cerberspb
что то я не вижу, как без денег растет и прогрессирует Амкар, Тосно и прочие! большие деньги это хорошо, вот только правильно их использовать дано далеко не всем!


Ну Тосно, если что, выиграл КУБОК РОССИИ, Амкар БЕЗ бюджета (по спортивному принципу) сохранил место в РФПЛ и без денег на протяжении многих лет регулярно отбирает очки у Богатых клубов.
А вот Зенит - САМЫЙ БОГАТЫЙ КЛУБ, тратит ЕЖЕГОДНО столько денег на "лавочников", что Амкар и Тосно вместе могли бы существовать целый сезон. При этом второй год не попадет ЛЧ.
Скупать перспективных "паспортистов", чтоб ослабить конкурентов и загубить на "лавке" игроков, - в этом Зениту нет равных.
Спартак хоть шлак из-за границы привозит и последнее время больше в аренду, хотя своих воспитанников тоже не ценит.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№16 Написал: grisha (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр из Тюмени
Люди не надо ничего ограничивать, только в свободном обществе рождается здоровая и развитая личность без комплексов,

ТЫ - ВРАГ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Путинскому государству нужны только две вещи - РАБЫ и вымышленный враг
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 13:35) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Александр из Тюмени
Люди не надо ничего ограничивать, только в свободном обществе рождается здоровая и развитая личность без комплексов, в футболе нужно убрать выплаты из бюджета и перейти на хозрасчет что заработал то и получил, плюс спонсорские выплаты.

+100500
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:34) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Люди не надо ничего ограничивать, только в свободном обществе рождается здоровая и развитая личность без комплексов, в футболе нужно убрать выплаты из бюджета и перейти на хозрасчет что заработал то и получил, плюс спонсорские выплаты.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:26) #
  • -5
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Болеет за:
«Ростов»
Потолок бюджета в 50 млн евро.
все что сверху- 50 на 50.
половина клубу- половина в общий котел который делится на 16 команд поровну.
И изменить лимит.на 10 иностранцев в команде.

и всё.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Realist2000
Не уезжают потому,что они на хрен там не нужны. Если бы они что-то путное показывали здесь,был бы спрос и там. А заставить их можно только если платить не по контракту,а за выполненную работу.

они нужны, но не уезжают потому что там с учетом высоких подоходных налогов будут меньше зарабатывать

Цитата: Бывалый
а НХЛ не понимает как можно по-другому.

такое возможно только в закрытых лигах
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
что то я не вижу, как без денег растет и прогрессирует Амкар, Тосно и прочие! большие деньги это хорошо, вот только правильно их использовать дано далеко не всем!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
Я так понимаю, "минусуют" здесь всех сами футболисты РПЛ. Их то всё устраивает!


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
А что, настал подходящий момент (вне зависимости от результатов сборной) - убрать нолик из зарплат у всех, включая легионеров, и отменить лимит.

там *** два нолика надо убирать минимум.
может тогда поедут играть в Европу
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Конечно прав. Но ФК Ростов "гибель" не грозит, потому что денег у клуба не много и футболистов команды этим (деньгами) "не испортили".
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 13:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Цитата: Apant1
Абсолютно согласен. Добавлю, нужно не просто ограничивать зарплаты, а лимитировать бюджеты клубов, так что бы все 16 команд могли бы иметь сопоставимые бюджеты, в такой среде появился бы конкурентный футбол без автобусных тактик. Короче Карпин абсолютно прав, но олигархи на это не пойдут, им плевать на футбол, для них это забава и важна в ней просто победа, вот они и понтуются друг перед другом, кто больше может купить, их ограничения в деньгах не устроят, так что барахтаемся дальше


Английский, немецкий, а особенно испанский чемп, ржут в голосину над идеей уровнять бюджеты.

а НХЛ не понимает как можно по-другому.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Apant1
Абсолютно согласен. Добавлю, нужно не просто ограничивать зарплаты, а лимитировать бюджеты клубов, так что бы все 16 команд могли бы иметь сопоставимые бюджеты, в такой среде появился бы конкурентный футбол без автобусных тактик. Короче Карпин абсолютно прав, но олигархи на это не пойдут, им плевать на футбол, для них это забава и важна в ней просто победа, вот они и понтуются друг перед другом, кто больше может купить, их ограничения в деньгах не устроят, так что барахтаемся дальше


Английский, немецкий, а особенно испанский чемп, ржут в голосину над идеей уровнять бюджеты.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:47) #
  • +2
  •  (8)

А что, настал подходящий момент (вне зависимости от результатов сборной) - убрать нолик из зарплат у всех, включая легионеров, и отменить лимит.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:35) #
  • +5
  •  (7)

Не уезжают потому,что они на хрен там не нужны. Если бы они что-то путное показывали здесь,был бы спрос и там. А заставить их можно только если платить не по контракту,а за выполненную работу.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:29) #
  • +5
  •  (7)

Абсолютно согласен. Добавлю, нужно не просто ограничивать зарплаты, а лимитировать бюджеты клубов, так что бы все 16 команд могли бы иметь сопоставимые бюджеты, в такой среде появился бы конкурентный футбол без автобусных тактик. Короче Карпин абсолютно прав, но олигархи на это не пойдут, им плевать на футбол, для них это забава и важна в ней просто победа, вот они и понтуются друг перед другом, кто больше может купить, их ограничения в деньгах не устроят, так что барахтаемся дальше
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Critique (Сегодня, 12:23) #
  • +6
  •  (6)

Следующий логичный вопрос - как решить эту проблему? Может быть, политическим решением ввести внутренний, российский fair play , чтобы ограничить доходы наших нерадивых футболистов. Думаю, хуже не будет: хуже 70 места в рейтинге сложно опуститься.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 12:14) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно сказал
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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