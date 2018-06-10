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Андрей Ещенко о сборной: рисунок игры не просматривается

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в преддверии ЧМ-2018 поделился мнением об игре сборной России.

- И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? После клубного сезона паузы, по сути, не было. Все и так находились в хорошей физической форме. Высказываю исключительно свою точку зрения. Разумеется, тренеру виднее. Он же отвечает за результат.

– В чем выражалась усталость?

– Возьмите того же Зобнина. В "Спартаке" он от любого мог убежать – сейчас этого не было. То же самое – Головин. В ЦСКА он резкий, легко уходит от соперника на дриблинге, а в сборной у него ничего не получалось. Да и в целом рисунок игры не просматривался. Во всех линиях – неразбериха, какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял.

– Семь матчей без побед – серьезный психологический груз?

– Не то что бы груз. Но по престижу такие серии бьют сильно. Конечно, неприятно начинать чемпионат мира, имея самый низкий рейтинг среди всех участников. Команда растеряла авторитет. Понятно, что в контрольных матчах результат второстепенен. Но любая победа добавляет уверенности. А когда мы последний раз побеждали? Многие уже и забыли.

Впрочем, как можно кого-то обыграть, если не бить по воротам? За два матча одно попадание в створ. Это никуда не годится. Остается верить, что все удары мы припасли на чемпионат мира. С такими ребятами, как Головин, братья Миранчуки, Дзагоев, Зобнин, можно было бы действовать впереди поактивнее. У нас же слишком осторожная схема.

– Какое впечатления производят на вас ироничные пресс-конференции Черчесова после матчей?

– Наверное, тренер уверен в себе. Знает то, чего мы не знаем.

– Команда выйдет из группы?

– Надеюсь, все-таки да. А дальше – посмотрим. В 1/8 финала, конечно, предпочтительнее сыграть с Португалией, а не Испанией. Тогда шансы будут.

– Не слишком забегаете вперед? Мы пока и Саудовскую Аравию не обыграли.

– Но тренер же обещает приятные сюрпризы. Будем верить, что дождемся.

"Советский спорт"
Теги: Ещенко Сборная России
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