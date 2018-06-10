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Эдуард Безуглов: мне неприятно, что сборную России критикуют

Эдуард Безуглов: мне неприятно, что сборную России критикуют Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что травмированных в преддверии чемпионата мира в команде нет.

- После двух товарищеских матчей мы много критиковали команду. А вы как врач принимаете это на свой счет?

- Все мы люди, все читаем, что пишут. Мне неприятно. Все в команде делают одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал, причем, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам тоже было бы неприятно. Но вам виднее, вы специалисты…

- Вы работали со многими тренерами, чем Черчесов отличается от них в плане поведения и общения? Что можно, что нельзя?

- В сборной России коллектив давно сложился. У всех тренеров примерно одинаковые требования, могут быть разные пожелания. У меня никогда не было проблем или скандалов с главными тренерами. Мне с Черчесовым работается комфортно, его требования - четкий распорядок дня, профессионализм, выполнение заданий. При этом тренерский штаб прислушивается к мнению врачей.

- Как физическое состояние сборной?

- Все находятся в общей группе. Отчет короткий - все хорошо. Проблем со здоровьем ни у кого нет. Надеемся, такая ситуация будет и дальше. Главная задача любой сборной к чемпионату мира - набор физических кондиций. Да, и по сравнению с прошлым годом тесты показывают улучшения состояния игроков. По анализам крови это также видно. Да и сами ребята отмечают, что появилась легкость в ногах. В этой части подготовки вижу правильное направление - осталось только реализовать это все на поле.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:50
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(0)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Значит это мы неправы, что критикуем сборную?
Не, с такими людьми в тренерском штабе никакие игроки ничего не покажут.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (1)

ну так есть за что! и врачи тут абсолютно непричем!
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Бьют - значит любят!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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