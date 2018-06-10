Эдуард Безуглов: мне неприятно, что сборную России критикуют

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119608
|Чемпионат мира 2018
|11
|Политика и события в стране и мире
|4430
|КБ-Гостевая
|26738
|Я болею за "Енисей"!
|0
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|51
|Отдых в Крыму.
|194
|Мировые трансферы
|334
Новости партнеров
Лента новостей:
17:15
Группа C. Плацдарм для сенсаций (1)
Группа C. Плацдарм для сенсаций (1)
16:42
Вячеслав Колосков: судьба "Тосно" и "Амкара"? Нашим клубам нужно стать акционерными компаниями (1)
Вячеслав Колосков: судьба "Тосно" и "Амкара"? Нашим клубам нужно стать акционерными компаниями (1)
16:28
Хулен Лопетеги: нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах
Хулен Лопетеги: нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах
16:22
Гендиректор "Амкара": я в отпуске (3)
Гендиректор "Амкара": я в отпуске (3)
14:04
Егор Титов: "Енисей" пришел надолго (3)
Егор Титов: "Енисей" пришел надолго (3)
09:20
"Тоттенхэм" отказался от трансфера Заа. "Кристал Пэлас" запросил за него свыше 70 млн фунтов (1)
"Тоттенхэм" отказался от трансфера Заа. "Кристал Пэлас" запросил за него свыше 70 млн фунтов (1)
Вчера, 23:55
"Урал" сделал предложение Вагизу Галиулину (1)
"Урал" сделал предложение Вагизу Галиулину (1)
Вчера, 23:25
Руслан Нигматуллин записал трек к ЧМ-2018 (1)
Руслан Нигматуллин записал трек к ЧМ-2018 (1)
Вчера, 23:17
Мохамед Салах: для Египта выйти на ЧМ – все равно что сборной Испании выиграть турнир» (1)
Мохамед Салах: для Египта выйти на ЧМ – все равно что сборной Испании выиграть турнир» (1)
Вчера, 22:50
Вместо "Кубани" в Краснодаре появится футбольный клуб "Урожай" (28)
Вместо "Кубани" в Краснодаре появится футбольный клуб "Урожай" (28)
Вчера, 22:40
Кенни Далглишу присвоен титул рыцаря (9)
Кенни Далглишу присвоен титул рыцаря (9)
Вчера, 22:25
Анатолий Катрич уйдет из "Динамо" (3)
Анатолий Катрич уйдет из "Динамо" (3)
Вчера, 22:08
Пауло Дибала может перейти в "ПСЖ"
Пауло Дибала может перейти в "ПСЖ"
Вчера, 21:50
Вернувшийся защитник ЦСКА взял номер Вернблума (6)
Вернувшийся защитник ЦСКА взял номер Вернблума (6)
Вчера, 21:35
"Арсенал" согласовал трансфер Сократиса за 16 млн фунтов (1)
"Арсенал" согласовал трансфер Сократиса за 16 млн фунтов (1)
Вчера, 21:26
"Крузейро" может арендовать Педро Рошу (2)
"Крузейро" может арендовать Педро Рошу (2)
Вчера, 21:14
Ажиотаж вокруг Маноло в Краснодаре (видео)
Ажиотаж вокруг Маноло в Краснодаре (видео)
Вчера, 21:06
ЦСКА сыграет в Суперкубке с "Локомотивом" вместо "Тосно" (19)
ЦСКА сыграет в Суперкубке с "Локомотивом" вместо "Тосно" (19)
Вчера, 21:00
"Локомотив" не будет продлевать контракты с Михаликом, Пейчиновичем и Виталием Денисовым (16)
"Локомотив" не будет продлевать контракты с Михаликом, Пейчиновичем и Виталием Денисовым (16)
Эдуард Безуглов: мне неприятно, что сборную России критикуют
Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что травмированных в преддверии чемпионата мира в команде нет.
- После двух товарищеских матчей мы много критиковали команду. А вы как врач принимаете это на свой счет?
- Все мы люди, все читаем, что пишут. Мне неприятно. Все в команде делают одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал, причем, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам тоже было бы неприятно. Но вам виднее, вы специалисты…
- Вы работали со многими тренерами, чем Черчесов отличается от них в плане поведения и общения? Что можно, что нельзя?
- В сборной России коллектив давно сложился. У всех тренеров примерно одинаковые требования, могут быть разные пожелания. У меня никогда не было проблем или скандалов с главными тренерами. Мне с Черчесовым работается комфортно, его требования - четкий распорядок дня, профессионализм, выполнение заданий. При этом тренерский штаб прислушивается к мнению врачей.
- Как физическое состояние сборной?
- Все находятся в общей группе. Отчет короткий - все хорошо. Проблем со здоровьем ни у кого нет. Надеемся, такая ситуация будет и дальше. Главная задача любой сборной к чемпионату мира - набор физических кондиций. Да, и по сравнению с прошлым годом тесты показывают улучшения состояния игроков. По анализам крови это также видно. Да и сами ребята отмечают, что появилась легкость в ногах. В этой части подготовки вижу правильное направление - осталось только реализовать это все на поле.
Rusfootball.info
- После двух товарищеских матчей мы много критиковали команду. А вы как врач принимаете это на свой счет?
- Все мы люди, все читаем, что пишут. Мне неприятно. Все в команде делают одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал, причем, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам тоже было бы неприятно. Но вам виднее, вы специалисты…
- Вы работали со многими тренерами, чем Черчесов отличается от них в плане поведения и общения? Что можно, что нельзя?
- В сборной России коллектив давно сложился. У всех тренеров примерно одинаковые требования, могут быть разные пожелания. У меня никогда не было проблем или скандалов с главными тренерами. Мне с Черчесовым работается комфортно, его требования - четкий распорядок дня, профессионализм, выполнение заданий. При этом тренерский штаб прислушивается к мнению врачей.
- Как физическое состояние сборной?
- Все находятся в общей группе. Отчет короткий - все хорошо. Проблем со здоровьем ни у кого нет. Надеемся, такая ситуация будет и дальше. Главная задача любой сборной к чемпионату мира - набор физических кондиций. Да, и по сравнению с прошлым годом тесты показывают улучшения состояния игроков. По анализам крови это также видно. Да и сами ребята отмечают, что появилась легкость в ногах. В этой части подготовки вижу правильное направление - осталось только реализовать это все на поле.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.