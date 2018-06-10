Эдуард Безуглов: мне неприятно, что сборную России критикуют

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что травмированных в преддверии чемпионата мира в команде нет.- Все мы люди, все читаем, что пишут. Мне неприятно. Все в команде делают одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал, причем, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам тоже было бы неприятно. Но вам виднее, вы специалисты…- В сборной России коллектив давно сложился. У всех тренеров примерно одинаковые требования, могут быть разные пожелания. У меня никогда не было проблем или скандалов с главными тренерами. Мне с Черчесовым работается комфортно, его требования - четкий распорядок дня, профессионализм, выполнение заданий. При этом тренерский штаб прислушивается к мнению врачей.- Все находятся в общей группе. Отчет короткий - все хорошо. Проблем со здоровьем ни у кого нет. Надеемся, такая ситуация будет и дальше. Главная задача любой сборной к чемпионату мира - набор физических кондиций. Да, и по сравнению с прошлым годом тесты показывают улучшения состояния игроков. По анализам крови это также видно. Да и сами ребята отмечают, что появилась легкость в ногах. В этой части подготовки вижу правильное направление - осталось только реализовать это все на поле.