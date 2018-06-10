Сборная Египта прибыла в Грозный

Соперник сборной России по группе А – сборная Египта – сегодня днем прилетела в Грозный и в 14.15 заселилась в отель TheLocal. В составе делегации прибыл и главная звезда команды – Мохамед Салах, который длительное время восстанавливался от травмы плеча.Утром посол Египта Ихаб Наср рассказал журналистом, что состояние здоровья Салаха внушает оптимизм и он выйдет на сегодняшнюю открытую тренировку, которая начнется на "Ахмат Арене" в 18.00. Отметим, что на занятии ожидается восемь тысяч болельщиков.Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).