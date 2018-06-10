Сборная Австралии заселилась на базу в Казани

Сборная Австралии только что въехала на базу казанского "Ак Барса", где будет жить во время ЧМ-2018.Завтра по плану у них пройдет открытая тренировка на стадионе "Трудовые резервы". 16 июня австралийцы проведут свой первый матч против команды Франции. Начало встречи на "Казань-Арене" в 13.00 по московскому времени.