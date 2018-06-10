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Хулен Лопетеги: нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал победу команды в матче против Туниса (1:0).

"Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира. Также арбитры были довольно квалифицированными. Я остался с позитивным настроением", - приводит его слова ТАСС.
Теги: Сборная Испании
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