Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
Политика и события в стране и мире 4431
Чемпионат мира 2018 11
КБ-Гостевая 26738
Я болею за "Енисей"! 0
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 51
Отдых в Крыму. 194

Новости партнеров

Визит Пеле в МГУ перед ЧМ-2018 отменен

Выступление экс-игрока сборной Бразилии Пеле в МГУ не состоится.

"Пеле не приедет, потому что он плохо себя чувствует – у него проблемы с бедром.

Приедет ли он на открытие чемпионата мира, решится до вторника", – сообщил пресс-атташе Пеле Жозе Форнос Родригес

Ранее визит 77-летнего Пеле в МГУ, запланированный на 11 июня, анонсировал ректор вуза Виктор Садовничий.

ТАСС
Сегодня, 18:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Власова Гробов (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (1)

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 10.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.