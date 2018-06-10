Визит Пеле в МГУ перед ЧМ-2018 отменен

Выступление экс-игрока сборной Бразилии Пеле в МГУ не состоится."Пеле не приедет, потому что он плохо себя чувствует – у него проблемы с бедром.Приедет ли он на открытие чемпионата мира, решится до вторника", – сообщил пресс-атташе Пеле Жозе Форнос РодригесРанее визит 77-летнего Пеле в МГУ, запланированный на 11 июня, анонсировал ректор вуза Виктор Садовничий.