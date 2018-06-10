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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Бразилия разгромила Австрию, Неймар забил гол
Сборная Бразилии в Вене обыграла Австрию (3:0) в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2018.
Товарищеский матч
Австрия – Бразилия 0:3
Голы: Жезус, 36, Неймар, 63, Коутиньо, 69
Австрия: Линднер, Ляйнер, Алаба, Хинтереггер, Прёдль, Драгович (Дансо, 70), Баумгартлингер, Гриллич (Жуль, 66), Шёпф (Хирлендер, 58), Шлагер (Бургшталлер, 58), Арнаутович
Бразилия: Бекер, Данило, Марсело (Луис, 67), Силва (Маркиньос, 60), Миранда, Паулиньо, Каземиро (Фернандиньо, 61), Коутиньо (Тайсон, 76), Виллиан, Неймар (Коста, 84), Жезус (Фирмино, 67)
Предупреждения: Шёпф, 38, Прёдль, 54, Неймар, 63
Товарищеский матч
Австрия – Бразилия 0:3
Голы: Жезус, 36, Неймар, 63, Коутиньо, 69
Австрия: Линднер, Ляйнер, Алаба, Хинтереггер, Прёдль, Драгович (Дансо, 70), Баумгартлингер, Гриллич (Жуль, 66), Шёпф (Хирлендер, 58), Шлагер (Бургшталлер, 58), Арнаутович
Бразилия: Бекер, Данило, Марсело (Луис, 67), Силва (Маркиньос, 60), Миранда, Паулиньо, Каземиро (Фернандиньо, 61), Коутиньо (Тайсон, 76), Виллиан, Неймар (Коста, 84), Жезус (Фирмино, 67)
Предупреждения: Шёпф, 38, Прёдль, 54, Неймар, 63
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