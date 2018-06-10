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Бразилия разгромила Австрию, Неймар забил гол

Сборная Бразилии в Вене обыграла Австрию (3:0) в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2018.

Товарищеский матч

Австрия – Бразилия 0:3

Голы: Жезус, 36, Неймар, 63, Коутиньо, 69

Австрия: Линднер, Ляйнер, Алаба, Хинтереггер, Прёдль, Драгович (Дансо, 70), Баумгартлингер, Гриллич (Жуль, 66), Шёпф (Хирлендер, 58), Шлагер (Бургшталлер, 58), Арнаутович

Бразилия: Бекер, Данило, Марсело (Луис, 67), Силва (Маркиньос, 60), Миранда, Паулиньо, Каземиро (Фернандиньо, 61), Коутиньо (Тайсон, 76), Виллиан, Неймар (Коста, 84), Жезус (Фирмино, 67)

Предупреждения: Шёпф, 38, Прёдль, 54, Неймар, 63
Теги: Сборная Бразилии Сборная Австрии
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну это команда очень мощная и организованная во всех линиях,не вижу кто может ей помешать стать ЧМ
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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