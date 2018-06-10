Пробки могли оставить Москву без чемпионата мира

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какая работа велась в столице при подготовке к проведению чемпионата мира — 2018."Если бы мы не занимались развитием общественного транспорта, строительством дорог, метрополитена, боюсь, чемпионат мира мог бы не состояться в Москве в силу того, что все бы дружно стояли в большой пробке.В Москве создан специальный колл-центр, в котором можно получить информацию на шести языках. Полиция столицы прошла весь необходимый инструктаж", - сказал Собянин.