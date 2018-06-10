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Пробки могли оставить Москву без чемпионата мира

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какая работа велась в столице при подготовке к проведению чемпионата мира — 2018.

"Если бы мы не занимались развитием общественного транспорта, строительством дорог, метрополитена, боюсь, чемпионат мира мог бы не состояться в Москве в силу того, что все бы дружно стояли в большой пробке.

В Москве создан специальный колл-центр, в котором можно получить информацию на шести языках. Полиция столицы прошла весь необходимый инструктаж", - сказал Собянин.

"Матч ТВ"
Сегодня, 19:30
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3
(0)
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 19:47) #
  • -2
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online

ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ....он пусть ещё скажет ...что замена бордюров и плитки то же бы повлияло на Ч.М.....СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО СЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ ЗА БЫДЛО....ОТМЫВ ДЕНЕГ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: genezis (Сегодня, 19:40) #
  • -3
  •  (3)

Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.r u работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 9 ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 10.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Россия и без Москвы прекрасно провела бы ЧМ. Не велика была бы потеря
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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