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Кадыров привел Салаха на тренировку сборной Египта в Грозном. Зрители в восторге (видео)
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вывел нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в чашу стадиона "Ахмат Арена", где проходит открытая для зрителей тренировка команды.
Форвард, восстанавливающийся от травмы плеча, в занятии участия не принял.
На трибунах собралось около восьми тысяч человек. Появление на стадионе звездного египетского нападающего болельщики встретили бурными овациями, а затем стали громко скандировать его фамилию. Вскоре форвард покинул тренировку также в сопровождении Кадырова.
Салах забил 32 мяча в чемпионате Англии и еще 11 - в Лиге чемпионов, где его "Ливерпуль" дошел до финала. Он был признан лучшим игроком сезона в Англии.
Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).
"Спорт-Экспресс"
Форвард, восстанавливающийся от травмы плеча, в занятии участия не принял.
На трибунах собралось около восьми тысяч человек. Появление на стадионе звездного египетского нападающего болельщики встретили бурными овациями, а затем стали громко скандировать его фамилию. Вскоре форвард покинул тренировку также в сопровождении Кадырова.
Салах забил 32 мяча в чемпионате Англии и еще 11 - в Лиге чемпионов, где его "Ливерпуль" дошел до финала. Он был признан лучшим игроком сезона в Англии.
Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).
Кадыров привел Салаха на тренировку сборной Египта #ЧМ2018 pic.twitter.com/V5o7HfJvUZ— СЭ Футбол (@football_se) June 10, 2018
"Спорт-Экспресс"
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