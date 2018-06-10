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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Александр Кержаков: считаю, что Россия выйдет из группы
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что национальная команда выйдет из группы на домашнем чемпионате мира.
- Я считаю, что Россия выйдет из группы. При нашей поддержке сборная России выступит так, как нужно. Приходите смотреть футбола сюда, на Воробьевы горы, здесь будет суператмосфера, во все дни матчей вход будет бесплатным. Россия – чемпион!
- Какие у вас ожидания от мундиаля?
- Будет самый лучший чемпионат мира. Я знаю, насколько готова наша страна, насколько она ждала этот чемпионат мира. Уверен, что все болельщики, все россияне продемонстрируют великолепное гостеприимство.
Rusfootball.info
- Я считаю, что Россия выйдет из группы. При нашей поддержке сборная России выступит так, как нужно. Приходите смотреть футбола сюда, на Воробьевы горы, здесь будет суператмосфера, во все дни матчей вход будет бесплатным. Россия – чемпион!
- Какие у вас ожидания от мундиаля?
- Будет самый лучший чемпионат мира. Я знаю, насколько готова наша страна, насколько она ждала этот чемпионат мира. Уверен, что все болельщики, все россияне продемонстрируют великолепное гостеприимство.
Rusfootball.info
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