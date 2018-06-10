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Рамзан Кадыров: Мохамед Салах – самый лучший футболист в мире и идеальный человек

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что в мире нет футболиста лучше, чем нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах.

"Мохамед Салах – самый лучший футболист в мире и идеальный человек", - цитирует Кадырова "Спорт-Экспресс".

Египетская сборная выбрала Грозный в качестве базы на время чемпионата мира. В воскресенье команда провела открытую тренировку на стадионе "Ахмат Арена". Салах не принял в ней участие, так как восстанавливается от травмы плеча, однако появился в чаше стадиона в сопровождении Кадырова. Болельщики встретили форварда бурными овациями.
Теги: Кадыров Салах
Сегодня, 20:43
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:52) #
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Роналду обиделся, Головин подешевел, Салах в шоке наверно от такого приема и громких слов. Чеченское гостеприимство - молодцы! Но надо как-то сдержанней и без лишних эмоций. Не люблю бла-бла-бла!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
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