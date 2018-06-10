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Мохамед Салах: еще не знаю, смогу ли сыграть с Уругваем

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах во время тренировки команды в Грозном в преддверии чемпионата мира рассказал журналистам о своем состоянии.

– Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче, – отметил Салах.

– Каковы перспективы сборной Египта на чемпионате мира?

– Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет.

Напомним, сборная Египта выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Салах Сборная Египта
Сегодня, 21:04
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№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
Мохамед,да ты не парься.Вышел бы побегал,ну хрен с ним не сможешь- походи.Хоть со стадионом познакомишься.А потом отдохни недельку.По настоящему ,так.Посмотри с трибуны матч с нами.Поболей от души.Подуди,как следует.Мы тебе дудочку подарим.Поори.Можешь и судью на хрен послать.Да и Черчесова тоже.Ты хоть его раком в этот день после матча ставь,я тебе отвечаю ничего тебе не будет.Да хоть всех спартачей в рoт иби.Никто тебе слова не скадет.А потом отдохнувши со свежими силами на матч с Саудовской Аравией

похоже то,чем болеет здешний олигофрен под ником гриша,передалось тебе.так тебе и надо.не фиг мужеложством заниматься.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (1)
online

Мохамед,да ты не парься.Вышел бы побегал,ну хрен с ним не сможешь- походи.Хоть со стадионом познакомишься.А потом отдохни недельку.По настоящему ,так.Посмотри с трибуны матч с нами.Поболей от души.Подуди,как следует.Мы тебе дудочку подарим.Поори.Можешь и судью на хрен послать.Да и Черчесова тоже.Ты хоть его раком в этот день после матча ставь,я тебе отвечаю ничего тебе не будет.Да хоть всех спартачей в рoт иби.Никто тебе слова не скадет.А потом отдохнувши со свежими силами на матч с Саудовской Аравией
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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