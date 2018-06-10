Мохамед Салах: еще не знаю, смогу ли сыграть с Уругваем

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах во время тренировки команды в Грозном в преддверии чемпионата мира рассказал журналистам о своем состоянии.– Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче, – отметил Салах.– Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет.Напомним, сборная Египта выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).