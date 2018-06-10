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Станислав Черчесов: первая цель сборной России – выйти из группы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах на ЧМ-2018.

"Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы. Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие, вот и все… У нас, я изначально говорил, девиз: "Свобода, но ответственность". Потому что несвободный человек не может себя проявлять

Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно. Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел. Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили", - цитирует Черчесова НТВ.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:33
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(0)
№11 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 22:57) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
родченков, где ты, подлюка? обвини нашу сборную в допинге, сделай доброе дело, они тогда не выйдут и не опозорятся.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
есть такая профессия - Родину позорить.


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Пишу только о говносборной
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Первая цель- мимо , что там дальше...Отставка .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
Главное - не обоcpаться

confused да уж...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:43) #
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  •  (2)
online

Цитата: Он_вам_не_димон
, два слова он связать не может

И просто окуенно


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 22:41) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бред какой то, два слова он связать не может
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:40) #
  • -2
  •  (2)

Вообще-то ЧМ это не Лига Чемпионов, думаю из такой группы выйдем.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сборная России вышла из группы - и пошла домой.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:23) #
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online

Главный шашлычник . Смешно . Так подставить Империю ишаком, надо умудрится , господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (3)

Главное - не обоcpаться ; ))


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:59) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
несвободный человек не может себя проявлять
Ну так давайте всей страной скажем Черчесову "Свободен!", наймем нормального тренера, а за Черчесовым поглядим - где он там себя проявит
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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