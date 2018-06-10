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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: первая цель сборной России – выйти из группы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах на ЧМ-2018.
"Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы. Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие, вот и все… У нас, я изначально говорил, девиз: "Свобода, но ответственность". Потому что несвободный человек не может себя проявлять
Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно. Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел. Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили", - цитирует Черчесова НТВ.
"Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы. Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие, вот и все… У нас, я изначально говорил, девиз: "Свобода, но ответственность". Потому что несвободный человек не может себя проявлять
Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно. Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел. Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили", - цитирует Черчесова НТВ.
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