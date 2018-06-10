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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Набиль Маалул: после матча с Испанией мы в праве рассчитывать на хорошее выступление на турнире
Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал поражение команды в матче против Испании (0:1).
"Это был очень важный тест для нас, ведь наш сегодняшний соперник обладает одними из лучших игроков мира, мы смогли им противостоять практически на протяжении всего матча. Я говорил игрокам, что на таком уровне индивидуальные ошибки и ошибки в командных перемещениях не спрячешь. Я очень доволен своими игроками, они смогли противостоять одному из фаворитов чемпионата мира. Мне кажется, после такого матча мы в праве рассчитывать на хорошее выступление на турнире", - цитирует игрока ТАСС.
"Это был очень важный тест для нас, ведь наш сегодняшний соперник обладает одними из лучших игроков мира, мы смогли им противостоять практически на протяжении всего матча. Я говорил игрокам, что на таком уровне индивидуальные ошибки и ошибки в командных перемещениях не спрячешь. Я очень доволен своими игроками, они смогли противостоять одному из фаворитов чемпионата мира. Мне кажется, после такого матча мы в праве рассчитывать на хорошее выступление на турнире", - цитирует игрока ТАСС.
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