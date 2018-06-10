Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4434
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
КБ-Гостевая 26738
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Набиль Маалул: после матча с Испанией мы в праве рассчитывать на хорошее выступление на турнире

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал поражение команды в матче против Испании (0:1).

"Это был очень важный тест для нас, ведь наш сегодняшний соперник обладает одними из лучших игроков мира, мы смогли им противостоять практически на протяжении всего матча. Я говорил игрокам, что на таком уровне индивидуальные ошибки и ошибки в командных перемещениях не спрячешь. Я очень доволен своими игроками, они смогли противостоять одному из фаворитов чемпионата мира. Мне кажется, после такого матча мы в праве рассчитывать на хорошее выступление на турнире", - цитирует игрока ТАСС.
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 21:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.