Болельщик на велосипеде 75 дней ехал в Россию из Саудовской Аравии

Фахад Аль-Яхья, профессиональный аравийский велогонщик, приехал в Россию из Саудовской Аравии на велосипеде, потратив на путь в 5145 километров 75 дней.– Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!– Я проехал 5145 км за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы.– Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят "нет", значит "нет". А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.– Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!– А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь.