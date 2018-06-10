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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщик на велосипеде 75 дней ехал в Россию из Саудовской Аравии
Фахад Аль-Яхья, профессиональный аравийский велогонщик, приехал в Россию из Саудовской Аравии на велосипеде, потратив на путь в 5145 километров 75 дней.
– Почему вы решили ехать в Россию на велосипеде?
– Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!
– Сколько времени потратили на дорогу?
– Я проехал 5145 км за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы.
– Насколько сложным это оказалось?
– Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят "нет", значит "нет". А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.
– Саудовская Аравия сыграет в Москве, Ростове и Волгограде. Между ними вы тоже будете путешествовать на велосипеде?
– Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!
– Как думаете, сколько времени займет обратный путь?
– А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь.
"Спорт-Экспресс"
– Почему вы решили ехать в Россию на велосипеде?
– Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!
– Сколько времени потратили на дорогу?
– Я проехал 5145 км за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы.
– Насколько сложным это оказалось?
– Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят "нет", значит "нет". А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.
– Саудовская Аравия сыграет в Москве, Ростове и Волгограде. Между ними вы тоже будете путешествовать на велосипеде?
– Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!
– Как думаете, сколько времени займет обратный путь?
– А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь.
"Спорт-Экспресс"
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