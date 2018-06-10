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Алексей Сорокин: презентация ЧМ-2018 была хорошо воспринята членами совета ФИФА

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что члены совета ФИФА хорошо восприняли презентацию чемпионата мира-2018.

"Совет прошел очень хорошо, оперативно, справились раньше положенного срока, всю повестку исчерпали. На нем была продемонстрирована наша короткая презентация чемпионата мира, как все будет организовано. Она была очень хорошо воспринята членами совета, никаких вопросов или каких-то потенциальных рисков не прозвучало", - приводит слова Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
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