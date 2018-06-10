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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сорокин: презентация ЧМ-2018 была хорошо воспринята членами совета ФИФА
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что члены совета ФИФА хорошо восприняли презентацию чемпионата мира-2018.
"Совет прошел очень хорошо, оперативно, справились раньше положенного срока, всю повестку исчерпали. На нем была продемонстрирована наша короткая презентация чемпионата мира, как все будет организовано. Она была очень хорошо воспринята членами совета, никаких вопросов или каких-то потенциальных рисков не прозвучало", - приводит слова Сорокина "Р-Спорт".
"Совет прошел очень хорошо, оперативно, справились раньше положенного срока, всю повестку исчерпали. На нем была продемонстрирована наша короткая презентация чемпионата мира, как все будет организовано. Она была очень хорошо воспринята членами совета, никаких вопросов или каких-то потенциальных рисков не прозвучало", - приводит слова Сорокина "Р-Спорт".
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