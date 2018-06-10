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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марсель Десайи: мне нравится игра Неймара и Мбаппе
Чемпион мира-98 в составе сборной Франции Марсель Десайи оценил шансы сборной России на выход из группы на домашнем чемпионате мира.
- Мы с нетерпением ждем матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. Для россиян этот матч важен, чтобы показать хорошую статистику и успешный старт. Дальше они действительно могут сделать шоу и выйти в плей-офф. Также я очень хочу увидеть первую игру для сборной Франции, наши игроки действуют не индивидуально, а коллективно. Дидье Дешам еще не нашел своей лучшей тактической установки однако у нас есть много новых, молодых и талантливых игроков.
- Какие футболисты будут лучшими на мундиале?
- Есть множество игроков, чья игра мне нравится, кто может выделиться. Среди них Неймар, он может стать одним из лучших, у команды Бразилии вообще отличный подбор игроков высочайшего уровня с прекрасным индивидуальным мастерством. У нас же есть Мбаппе, он довольно молодой, но у него восхитительные навыки и умения.
Rusfootball.info
- Мы с нетерпением ждем матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. Для россиян этот матч важен, чтобы показать хорошую статистику и успешный старт. Дальше они действительно могут сделать шоу и выйти в плей-офф. Также я очень хочу увидеть первую игру для сборной Франции, наши игроки действуют не индивидуально, а коллективно. Дидье Дешам еще не нашел своей лучшей тактической установки однако у нас есть много новых, молодых и талантливых игроков.
- Какие футболисты будут лучшими на мундиале?
- Есть множество игроков, чья игра мне нравится, кто может выделиться. Среди них Неймар, он может стать одним из лучших, у команды Бразилии вообще отличный подбор игроков высочайшего уровня с прекрасным индивидуальным мастерством. У нас же есть Мбаппе, он довольно молодой, но у него восхитительные навыки и умения.
Rusfootball.info
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