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Марсель Десайи: мне нравится игра Неймара и Мбаппе

Чемпион мира-98 в составе сборной Франции Марсель Десайи оценил шансы сборной России на выход из группы на домашнем чемпионате мира.

- Мы с нетерпением ждем матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. Для россиян этот матч важен, чтобы показать хорошую статистику и успешный старт. Дальше они действительно могут сделать шоу и выйти в плей-офф. Также я очень хочу увидеть первую игру для сборной Франции, наши игроки действуют не индивидуально, а коллективно. Дидье Дешам еще не нашел своей лучшей тактической установки однако у нас есть много новых, молодых и талантливых игроков.

- Какие футболисты будут лучшими на мундиале?

- Есть множество игроков, чья игра мне нравится, кто может выделиться. Среди них Неймар, он может стать одним из лучших, у команды Бразилии вообще отличный подбор игроков высочайшего уровня с прекрасным индивидуальным мастерством. У нас же есть Мбаппе, он довольно молодой, но у него восхитительные навыки и умения.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России
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