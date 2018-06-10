Марсель Десайи: мне нравится игра Неймара и Мбаппе

Чемпион мира-98 в составе сборной Франции Марсель Десайи оценил шансы сборной России на выход из группы на домашнем чемпионате мира.- Мы с нетерпением ждем матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. Для россиян этот матч важен, чтобы показать хорошую статистику и успешный старт. Дальше они действительно могут сделать шоу и выйти в плей-офф. Также я очень хочу увидеть первую игру для сборной Франции, наши игроки действуют не индивидуально, а коллективно. Дидье Дешам еще не нашел своей лучшей тактической установки однако у нас есть много новых, молодых и талантливых игроков.- Есть множество игроков, чья игра мне нравится, кто может выделиться. Среди них Неймар, он может стать одним из лучших, у команды Бразилии вообще отличный подбор игроков высочайшего уровня с прекрасным индивидуальным мастерством. У нас же есть Мбаппе, он довольно молодой, но у него восхитительные навыки и умения.