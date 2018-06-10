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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лионель Месси не исключил завершения карьеры в сборной Аргентины после ЧМ-2018
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, будет ли готов завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира — 2018.
"Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас", — сказал Месси.
Также обладатель пяти "Золотых мячей" отметил, что сборная Аргентины испытывает проблемы с местной прессой.
"Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено", — приводит слова форварда Sport.es.
"Газета.ру"
"Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас", — сказал Месси.
Также обладатель пяти "Золотых мячей" отметил, что сборная Аргентины испытывает проблемы с местной прессой.
"Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено", — приводит слова форварда Sport.es.
"Газета.ру"
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