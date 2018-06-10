Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4434
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
КБ-Гостевая 26738
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Лионель Месси не исключил завершения карьеры в сборной Аргентины после ЧМ-2018

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, будет ли готов завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира — 2018.

"Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас", — сказал Месси.

Также обладатель пяти "Золотых мячей" отметил, что сборная Аргентины испытывает проблемы с местной прессой.

"Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено", — приводит слова форварда Sport.es.

"Газета.ру"
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 22:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.