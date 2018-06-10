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Английская писательница поставила московское метро в пример британскому

Писательница Кэти Хопкинс посетила московский метрополитен в преддверии чемпионата мира — 2018.

Журналистка осталась под впечатлением после поездки в столичном метро.

"Московское метро готово к ЧМ-2018. В отличие от британского метрополитена, оно безопасное, чистое и пронизано историей. Блестяще", — написала Хопкинс на своей официальной странице в твиттере.

"Газета.ру"
Вчера, 23:14
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(4)
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Эко удивила. Московское метро реально- лучшее в мире. В Париже, так вообще в метро ссаками воняет как от бомжа.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: Sandr_71 (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (0)

Даже медведей не встретила??
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:20) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Это только начало...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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