Английская писательница поставила московское метро в пример британскому

Писательница Кэти Хопкинс посетила московский метрополитен в преддверии чемпионата мира — 2018.Журналистка осталась под впечатлением после поездки в столичном метро."Московское метро готово к ЧМ-2018. В отличие от британского метрополитена, оно безопасное, чистое и пронизано историей. Блестяще", — написала Хопкинс на своей официальной странице в твиттере.