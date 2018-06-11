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На церемонии открытия ЧМ-2018 выступит Робби Уильямс

Британский исполнитель Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира.

"Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и у сотен миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта", – поделился эмоциями Робби Уильямс.

Шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония начнется в 17.30 по московскому времени.

FIFA
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 10:28
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12
(1)
№12 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ребята! Не знать Глеба Матвейчука просто не прилично.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Диму Еблана? Сережу Лазарева? Шнура?

ММэнсона confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:29) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Volf
круто))

А в чем крутостьь-то? Фигня ваш Вильямс и в Take Take. Музыка для девочек периода полового созревания. Да и в группе своей он ничего не создал, выступал на втором плане. Гордиться его приглашением глупость
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№9 Написал: Volf (Сегодня, 11:13) #
  • +2
  •  (2)

круто))
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:13) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: lisiitigr
Цитата: verhdon27
".....Кого предлагаешь? Диму Еблана? Сережу Лазарева? Шнура?"

ГЛЕБА МАТВЕЙЧУКА !!!

это еще кто

Ну у него диапозон голоса поболе, чем у Вильямса. И для супер патриотов - он гражданин России)
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 11:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
".....Кого предлагаешь? Диму Еблана? Сережу Лазарева? Шнура?"

ГЛЕБА МАТВЕЙЧУКА !!!

это еще кто
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:07) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: sssh53
Вот не видел ни одного российского исполнителя на открытиях ЧМ. могли бы хоть дома кому-то спеть дать. Нет.

Кого предлагаешь? Диму Еблана? Сережу Лазарева? Шнура?

Ну Шнура было бы идеально) Вот он родной менталитет) А что у нас молодых исполнителей Голос не наплодил за 6 лет или их просто разово окупают и бросают?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
".....Кого предлагаешь? Диму Еблана? Сережу Лазарева? Шнура?"

ГЛЕБА МАТВЕЙЧУКА !!!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 10:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sssh53
Вот не видел ни одного российского исполнителя на открытиях ЧМ. могли бы хоть дома кому-то спеть дать. Нет.

Кого предлагаешь? Диму Еблана? Сережу Лазарева? Шнура?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:42) #
  • -10
  •  (10)

Вот не видел ни одного российского исполнителя на открытиях ЧМ. могли бы хоть дома кому-то спеть дать. Нет. Все западу угодить наровим, заводы на два месяца закрываем, воду не по графику отключаем. А что собственно представляет Робби Вильямс - пара песен, одна из которых списана с Глории Гейн и умение вилять попой.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, музыка не на мой вкус, но человек вроде достойный. Истинный ариец, в порочащих русофобских и половых связях не замечен (даже отсудил энное количество бабла у пытавшихся приписать его к пидорам британских писак)
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
party like a Russian
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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