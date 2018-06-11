На церемонии открытия ЧМ-2018 выступит Робби Уильямс

Британский исполнитель Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира."Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и у сотен миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта", – поделился эмоциями Робби Уильямс.Шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония начнется в 17.30 по московскому времени.