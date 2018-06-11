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13 июня на голосовании совета ФИФА будет выбрано место проведения ЧМ-2026

Совет ФИФА 13 июня, за день до старта ЧМ-2018, проведет голосование по выбору страны-хозяйки ЧМ-2026.

К голосованию допущены две заявки – совместная заявка Канады, США и Мексики, а также заявка Марокко.

"Были представлены обе заявки и совет одобрил их. Меня радует, что весь заявочный процесс прошел без нарушений.

Федерациям только остается сделать свой выбор", – сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино.

FIFA
Теги: Чемпионат Мира
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