Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4446
КБ-Гостевая 26739
Ситуация на юго-востоке Украины 119612
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Московскую фан-зону в первый день работы посетили около 40 тысяч человек

По данным ТАСС, около 40 тысяч болельщиков посетили фан-зону ЧМ-2018, которая вчера открылась в Москве.

Открытие сопровождалась масштабным концертом и развлекательными мероприятиями.

Фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив Главного здания МГУ, она рассчитана на 25 тысяч человек.
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 10:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.