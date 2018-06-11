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Эдинсон Кавани: мы привезли с собой в Россию мечту более трех миллионов уругвайцев!

Нападающий Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о целях на ЧМ-2018.

"Пришел день путешествия в Россию. Мы привезли с собой на турнир мечту более трех миллионов уругвайцев, которая поможет нам быть сильной командой в каждом из матчей. Горд быть уругвайцем!", — написал Кавани в своем твиттере.
Теги: Кавани
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