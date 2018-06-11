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Марио Фернандес: Хочу занять первое место со сборной России

Марио Фернандес: Хочу занять первое место со сборной РоссииНатурализованный игрок сборной России Марио Фернандес рассказал журналистам о том, что он не жалеет из-за того, что решил не выступать за команду Бразилии, и продемонстрировал своё знание русского языка.

Разговор между игроком сборной России и журналистами шёл через переводчика с португальского:



– Марио, Вы слышали, кто такой Виктор Ан?

– Нет.

– Кореец, который переехал в Россию и получил российский паспорт, потому что в него не верили на родине, и выиграл три золотых олимпийских медали. Есть ли у вас планы сделать нечто подобное?

– Конечно, есть. Хочу тоже выиграть золото со сборной России.

– Лично у Вас есть ощущение, что сборная России готова к чемпионату мира?

– У нас отличная команда, готовимся мы каждый день, плюс есть еще время, мы максимально хорошо подготовимся. Надеемся, что сможем начать турнир успешно.

- Почти на каждую тренировку приезжают журналисты из Бразилии. Не ощущаете давление сразу с двух сторон?

- На чемпионате мира журналисты со всего мира, это логично, поэтому я ожидал, что здесь будут СМИ из разных стран.

– Что-то конкретное о сильных и слабых сторонах Саудовской Аравии можете рассказать?

– Тренер еще расскажет и покажет нам обо всем подробнее, установка впереди, мы ещё всё узнаем.

– Какие у Вас впечатления от сборной Бразилии? Накануне они уверенно победили Австрию...

– Разумеется, команда Бразилия одна из фаворитов чемпионата. Но конкуренция на этом турнире будет очень серьёзная.

– Пребывание в сборной России помогает изучать русский язык? Может, пару строчек гимна выучили?

– Язык я понимаю всё лучше и лучше. В нашей сборной мне больше всех помогают тренер Паулино Гранеро и Денис Черышев.

– После травмы Дани Алвеса у сборной явные проблемы на правом фланге обороны. Может быть, жалеете теперь, что решили перебраться в Россию?

– Лично я ни о чём не жалею. Кроме великого Дани Алвеса на этой позиции у Бразилии есть Данилу и Фагнер.

– Можете сейчас сказать что-нибудь по-русски?

– Спасибо! Пожалуйста! - передаёт слова футболиста ЦСКА и сборной России корреспондент Rusfootball.info
Теги: Фернандес сборная России сборная Бразилии
Сегодня, 14:08
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3
(1)
№3 Написал: Захар Органов (Сегодня, 16:21) #
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  •  (1)
online

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Раньше предложил бы выбрать для этого хоккейную сборную.
А теперь - даже и не знаю, что посоветовать.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (1)

"Спасибо", "Пожалуйста" - за 6 лет в России и первое место))) Не ту сборную выбрал.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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