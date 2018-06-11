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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марио Фернандес: Хочу занять первое место со сборной России
Натурализованный игрок сборной России Марио Фернандес рассказал журналистам о том, что он не жалеет из-за того, что решил не выступать за команду Бразилии, и продемонстрировал своё знание русского языка.
Разговор между игроком сборной России и журналистами шёл через переводчика с португальского:
– Марио, Вы слышали, кто такой Виктор Ан?
– Нет.
– Кореец, который переехал в Россию и получил российский паспорт, потому что в него не верили на родине, и выиграл три золотых олимпийских медали. Есть ли у вас планы сделать нечто подобное?
– Конечно, есть. Хочу тоже выиграть золото со сборной России.
– Лично у Вас есть ощущение, что сборная России готова к чемпионату мира?
– У нас отличная команда, готовимся мы каждый день, плюс есть еще время, мы максимально хорошо подготовимся. Надеемся, что сможем начать турнир успешно.
- Почти на каждую тренировку приезжают журналисты из Бразилии. Не ощущаете давление сразу с двух сторон?
- На чемпионате мира журналисты со всего мира, это логично, поэтому я ожидал, что здесь будут СМИ из разных стран.
– Что-то конкретное о сильных и слабых сторонах Саудовской Аравии можете рассказать?
– Тренер еще расскажет и покажет нам обо всем подробнее, установка впереди, мы ещё всё узнаем.
– Какие у Вас впечатления от сборной Бразилии? Накануне они уверенно победили Австрию...
– Разумеется, команда Бразилия одна из фаворитов чемпионата. Но конкуренция на этом турнире будет очень серьёзная.
– Пребывание в сборной России помогает изучать русский язык? Может, пару строчек гимна выучили?
– Язык я понимаю всё лучше и лучше. В нашей сборной мне больше всех помогают тренер Паулино Гранеро и Денис Черышев.
– После травмы Дани Алвеса у сборной явные проблемы на правом фланге обороны. Может быть, жалеете теперь, что решили перебраться в Россию?
– Лично я ни о чём не жалею. Кроме великого Дани Алвеса на этой позиции у Бразилии есть Данилу и Фагнер.
– Можете сейчас сказать что-нибудь по-русски?
– Спасибо! Пожалуйста! - передаёт слова футболиста ЦСКА и сборной России корреспондент Rusfootball.info
Разговор между игроком сборной России и журналистами шёл через переводчика с португальского:
– Марио, Вы слышали, кто такой Виктор Ан?
– Нет.
– Кореец, который переехал в Россию и получил российский паспорт, потому что в него не верили на родине, и выиграл три золотых олимпийских медали. Есть ли у вас планы сделать нечто подобное?
– Конечно, есть. Хочу тоже выиграть золото со сборной России.
– Лично у Вас есть ощущение, что сборная России готова к чемпионату мира?
– У нас отличная команда, готовимся мы каждый день, плюс есть еще время, мы максимально хорошо подготовимся. Надеемся, что сможем начать турнир успешно.
- Почти на каждую тренировку приезжают журналисты из Бразилии. Не ощущаете давление сразу с двух сторон?
- На чемпионате мира журналисты со всего мира, это логично, поэтому я ожидал, что здесь будут СМИ из разных стран.
– Что-то конкретное о сильных и слабых сторонах Саудовской Аравии можете рассказать?
– Тренер еще расскажет и покажет нам обо всем подробнее, установка впереди, мы ещё всё узнаем.
– Какие у Вас впечатления от сборной Бразилии? Накануне они уверенно победили Австрию...
– Разумеется, команда Бразилия одна из фаворитов чемпионата. Но конкуренция на этом турнире будет очень серьёзная.
– Пребывание в сборной России помогает изучать русский язык? Может, пару строчек гимна выучили?
– Язык я понимаю всё лучше и лучше. В нашей сборной мне больше всех помогают тренер Паулино Гранеро и Денис Черышев.
– После травмы Дани Алвеса у сборной явные проблемы на правом фланге обороны. Может быть, жалеете теперь, что решили перебраться в Россию?
– Лично я ни о чём не жалею. Кроме великого Дани Алвеса на этой позиции у Бразилии есть Данилу и Фагнер.
– Можете сейчас сказать что-нибудь по-русски?
– Спасибо! Пожалуйста! - передаёт слова футболиста ЦСКА и сборной России корреспондент Rusfootball.info
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