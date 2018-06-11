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Владимир Гранат: к матчу с Саудовской Аравией мы выйдем на пик формы

Защитник сборной России Владимир гранат рассказал о подготовке команды к старту ЧМ-2018.

"Я удалил с телефона все приложения и не читаю прессу. Надеюсь, что у болельщиков сейчас положительные мысли о нашей команде. Мы просматриваем матчи соперников. У каждой команды есть свои особенности. Сборная России продолжает подготовку. Думаю, мы выйдем на пик формы как раз к матчу против Саудовской Аравии", - цитирует Граната Sport24.
Теги: Гранат Сборная России
Сегодня, 14:20
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9
(1)
№9 Написал: Захар Органов (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (2)
online

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Siladus Michurinsk (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Хотелось бы уже за все эти годы хоть одним глазком увидеть наших футболистов на пике формы.
Регистрация: 24.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Федька, удачи и голов!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№6 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Значит уже в четверг увидим "сборище футболлёров-миллионеров" на пике формы! Отлично! Заценим! wink


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№5 Написал: Repehko (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
как говаривала моя бабушка, дурак думкой богатеет.
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
№4 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 14:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
К пику надо выходить где-то к 1/8. И попробовать удержать до финала.
А так... Пик к саудитам. А дальше спад.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 14:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Знаем мы ваши пики.
Хоть раз в створ ворот удар будет?
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
И как начнём всех делать, и из группы выйдем и до полуфинала дойдём. Сон рассказываю... присниться же такое
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (0)

Это будет печально...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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