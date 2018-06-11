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Тренера сборной Аргентины обвиняют в сексуальных домогательствах к повару сборной

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли стал фигурантом скандала, сообщает Clarin.

Специалиста обвиняют в сексуальных домогательствах к повару национальной команды. Согласно информации журналиста Radio Mitre Габриэля Аньельо, женщине была выплачена определённая сумма, чтобы она хранила молчание на эту тему.

Сам Сампаоли слухи не подтвердил, как и глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 14:43
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(1)
№5 Написал: Захар Органов (Сегодня, 16:21) #
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online

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:15) #
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online

Цитата: utekay
говорят в тарасовке повара оттрахали за плохо приготовленный борщ


Говорят ваши Роберто по кругу пускали за низкие показатели. Вот и сбежал - не так пускали.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
говорят в тарасовке повара оттрахали за плохо приготовленный борщ


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:34) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Daniel Amokachi
Ладно хоть повар не мужик! Была первая мысль)))

Есть такая пословица: "За неимением кухарки ипут обычно повара." :) Вот прям про это, хотя пословице несколько веков!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 14:47) #
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Ладно хоть повар не мужик! Была первая мысль)))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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