Владимир Гранат: Чемпионат мира это праздник для всей страны

Центральный защитник "Рубина" и сборной России рассказал о том, что его ожидания от начала мирового первенства в нашей стране только положительные:- Если честно, все приложения я тоже удалил, ничего не читаю, но надеюсь, что и о команде, и о чемпионате мира в целом люди думают положительно.- По чуть-чуть мы их изучаем, просматриваем, каждый из игроков, если у них было время, смотрели их матчи. Какие-то выводы нам тренер подскажет. Мы готовимся. С кем будет труднее? Легких соперников на чемпионате мира нет. Подготовка к ближайшим матчам? Какие-то схемы мы наигрываем, к каждому сопернику надо готовиться отдельно, ведь у всех свои слабые и сильные стороны.- Пока что нет.- Я думаю, все соперники в равных условиях, погода никак не повлияет. Такая температура максимально подходит для игры в футбол. Мои ожидания от чемпионата мира? Только положительные, ведь это праздник для всей страны.- Не буду отвечать на этот вопрос, - передаёт слова защитника корреспондент