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Владимир Гранат: Чемпионат мира это праздник для всей страны

Владимир Гранат: Чемпионат мира это праздник для всей страныЦентральный защитник "Рубина" и сборной России рассказал о том, что его ожидания от начала мирового первенства в нашей стране только положительные:

- Владимир, многие футболисты говорят, что они не обращают внимание на критику, на журналистов, ничего не читают из того, что пишут про них. Как Вам кажется, сейчас, перед чемпионатом мира, какая атмосфера вокруг команды, что о вас думают болельщики?

- Если честно, все приложения я тоже удалил, ничего не читаю, но надеюсь, что и о команде, и о чемпионате мира в целом люди думают положительно.

- Что скажете о соперниках по группе?

- По чуть-чуть мы их изучаем, просматриваем, каждый из игроков, если у них было время, смотрели их матчи. Какие-то выводы нам тренер подскажет. Мы готовимся. С кем будет труднее? Легких соперников на чемпионате мира нет. Подготовка к ближайшим матчам? Какие-то схемы мы наигрываем, к каждому сопернику надо готовиться отдельно, ведь у всех свои слабые и сильные стороны.

- До старта осталось всего три дня. Чемпионат мира уже снится? Сильно волнуетесь?

- Пока что нет.

- Бразильцы говорят, что для них такая погода просто зимний ад. Как думаете, помешает соперникам этот момент?

- Я думаю, все соперники в равных условиях, погода никак не повлияет. Такая температура максимально подходит для игры в футбол. Мои ожидания от чемпионата мира? Только положительные, ведь это праздник для всей страны.

- Вы сказали, что надеетесь на положительный настрой болельщиков. А можете сказать что-то положительное болельщикам от лица сборной?

- Не буду отвечать на этот вопрос, - передаёт слова защитника корреспондент Rusfootball.info
Теги: Гранат сборная России
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