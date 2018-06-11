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Валерий Непомнящий: честно говоря, сомневаюсь в перспективах выхода в плей-офф

Известный специалист, главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий оценил шансы сборной России на чемпионате мира — 2018.

"С самого начала группа казалась проходимой и даже лёгкой. Сейчас появляются сомнения и тревоги, связанные с тем, как наша команда готова к турниру. Особенно если учесть, что Саудовская Аравия в упорной борьбе проиграла Германии. Выход из группы будет хорошим результатом для россиян.

Саудовская Аравия выглядит крепким орешком. Особенно если правильно организует игру. Сборная Египта во многом зависит от игры Салаха. Это важная фигура. Точно так же, как сборная Аргентины с Месси и без него. Что касается Уругвая, то, на мой взгляд, это один из фаворитов чемпионата мира, способный претендовать на многое. В четвёрку попасть уругвайцы могут, но чего от них ожидать, не знаю", — сказал Непомнящий.

Спорт уик-енд
Теги: Непомнящий
Сегодня, 14:52
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№4 Написал: Захар Органов (Сегодня, 16:05) #
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online

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:49) #
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Будем надеяться и верить. А, если у этих ***ных сынов ничего не получится, что поделать - это наши ***ны дети и других у нас нет. Вперёд, Россия!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так и будет !! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
спасибо КЭП
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
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