Валерий Непомнящий: честно говоря, сомневаюсь в перспективах выхода в плей-офф

Известный специалист, главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий оценил шансы сборной России на чемпионате мира — 2018."С самого начала группа казалась проходимой и даже лёгкой. Сейчас появляются сомнения и тревоги, связанные с тем, как наша команда готова к турниру. Особенно если учесть, что Саудовская Аравия в упорной борьбе проиграла Германии. Выход из группы будет хорошим результатом для россиян.Саудовская Аравия выглядит крепким орешком. Особенно если правильно организует игру. Сборная Египта во многом зависит от игры Салаха. Это важная фигура. Точно так же, как сборная Аргентины с Месси и без него. Что касается Уругвая, то, на мой взгляд, это один из фаворитов чемпионата мира, способный претендовать на многое. В четвёрку попасть уругвайцы могут, но чего от них ожидать, не знаю", — сказал Непомнящий.