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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Генрих Мхитарян: буду болеть за сборную Россию всей душой!
Полузащитник "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в России.
"Единого фаворита на ЧМ-2018 нет, все команды готовы очень хорошо. Я бы назвал претендентами на чемпионство Испанию, Францию и Аргентину.
Не надо давить на сборную России. Знаю, что на игроков сборной идет очень большое давление. Я бы попросил оставить их в покое. Россияне будут очень тщательно готовиться. Если они выиграют первую игру, то у них будут отличные шансы выйти из группы. Я лично буду болеть за сборную России всей душой. Россия проделала очень большую работу, и это очень заметно.
Все знают, что моя бабушка — русская. Мне очень нравится русская культура и история. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву это вызывает у меня сильные эмоции", - ответил на вопросы болельщиков "ВКонтакте" Мхитарян.
"Единого фаворита на ЧМ-2018 нет, все команды готовы очень хорошо. Я бы назвал претендентами на чемпионство Испанию, Францию и Аргентину.
Не надо давить на сборную России. Знаю, что на игроков сборной идет очень большое давление. Я бы попросил оставить их в покое. Россияне будут очень тщательно готовиться. Если они выиграют первую игру, то у них будут отличные шансы выйти из группы. Я лично буду болеть за сборную России всей душой. Россия проделала очень большую работу, и это очень заметно.
Все знают, что моя бабушка — русская. Мне очень нравится русская культура и история. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву это вызывает у меня сильные эмоции", - ответил на вопросы болельщиков "ВКонтакте" Мхитарян.
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