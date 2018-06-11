Генрих Мхитарян: буду болеть за сборную Россию всей душой!

Полузащитник "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в России."Единого фаворита на ЧМ-2018 нет, все команды готовы очень хорошо. Я бы назвал претендентами на чемпионство Испанию, Францию и Аргентину.Не надо давить на сборную России. Знаю, что на игроков сборной идет очень большое давление. Я бы попросил оставить их в покое. Россияне будут очень тщательно готовиться. Если они выиграют первую игру, то у них будут отличные шансы выйти из группы. Я лично буду болеть за сборную России всей душой. Россия проделала очень большую работу, и это очень заметно.Все знают, что моя бабушка — русская. Мне очень нравится русская культура и история. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву это вызывает у меня сильные эмоции", - ответил на вопросы болельщиков "ВКонтакте" Мхитарян.