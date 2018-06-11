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Генрих Мхитарян: буду болеть за сборную Россию всей душой!

Полузащитник "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в России.

"Единого фаворита на ЧМ-2018 нет, все команды готовы очень хорошо. Я бы назвал претендентами на чемпионство Испанию, Францию и Аргентину.

Не надо давить на сборную России. Знаю, что на игроков сборной идет очень большое давление. Я бы попросил оставить их в покое. Россияне будут очень тщательно готовиться. Если они выиграют первую игру, то у них будут отличные шансы выйти из группы. Я лично буду болеть за сборную России всей душой. Россия проделала очень большую работу, и это очень заметно.

Все знают, что моя бабушка — русская. Мне очень нравится русская культура и история. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву это вызывает у меня сильные эмоции", - ответил на вопросы болельщиков "ВКонтакте" Мхитарян.
Теги: Мхитарян
Сегодня, 15:11
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№1 Написал: Захар Органов (Сегодня, 16:04) #
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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