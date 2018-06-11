В Санкт-Петербурге таксист проломил череп французскому болельщику

В Петербурге водитель черных "Жигулей", работая таксистом, напал на 38-летнего болельщика из Франции, который приехал на чемпионат мира-2018 поддержать свою команду, и проломил ему череп.Причиной конфликта стали деньги. Таксист не удовлетворился оплатой проезда, силой забрал желаемую сумму, а потом выкинул клиента из машины. 38-летнего француза госпитализировали с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом. Он находится в реанимации.Питерские копы объявили водителя такси в розыск.В тот же день также на улице Мичманской подвергся нападению еще один гражданин Франции. У него забрали телефон и 5,5 тысяч рублей.