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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Санкт-Петербурге таксист проломил череп французскому болельщику
В Петербурге водитель черных "Жигулей", работая таксистом, напал на 38-летнего болельщика из Франции, который приехал на чемпионат мира-2018 поддержать свою команду, и проломил ему череп.
Причиной конфликта стали деньги. Таксист не удовлетворился оплатой проезда, силой забрал желаемую сумму, а потом выкинул клиента из машины. 38-летнего француза госпитализировали с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом. Он находится в реанимации.
Питерские копы объявили водителя такси в розыск.
В тот же день также на улице Мичманской подвергся нападению еще один гражданин Франции. У него забрали телефон и 5,5 тысяч рублей.
"Фонтанка"
Причиной конфликта стали деньги. Таксист не удовлетворился оплатой проезда, силой забрал желаемую сумму, а потом выкинул клиента из машины. 38-летнего француза госпитализировали с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом. Он находится в реанимации.
Питерские копы объявили водителя такси в розыск.
В тот же день также на улице Мичманской подвергся нападению еще один гражданин Франции. У него забрали телефон и 5,5 тысяч рублей.
"Фонтанка"
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