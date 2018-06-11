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В Санкт-Петербурге таксист проломил череп французскому болельщику

В Петербурге водитель черных "Жигулей", работая таксистом, напал на 38-летнего болельщика из Франции, который приехал на чемпионат мира-2018 поддержать свою команду, и проломил ему череп.

Причиной конфликта стали деньги. Таксист не удовлетворился оплатой проезда, силой забрал желаемую сумму, а потом выкинул клиента из машины. 38-летнего француза госпитализировали с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом. Он находится в реанимации.

Питерские копы объявили водителя такси в розыск.

В тот же день также на улице Мичманской подвергся нападению еще один гражданин Франции. У него забрали телефон и 5,5 тысяч рублей.

"Фонтанка"
Сегодня, 16:02
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№6 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Захар Органов
нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy

ЗАБАНТЕ ЭТОГО УБЛЮДКА
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
культурная столица.

В Москве сейчас бомбилу "на чёрных "Жигулях" поискать надо: всех из столицы "вежливо попросили"... А "культурные" удивляются, как это со всей их концетрацией достопримечательной в одном городе они не лидеры по туризму?... Видимо, вся питерская братва вместе с переездом своих тел и дел в Кремль перевезла заодно и всю их хвалёную культуру.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№4 Написал: Захар Органов (Сегодня, 16:24) #
  • -2
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online

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
черных "Жигулей", работая таксистом

Сколько ни езжу на такси, ни разу на вызов черные жигули не приезжали. Только поэтому и жив, наверное... grinning
Видимо, бордюрщик какой-то дикий.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
культурная столица.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
У "Пяти Углов"...
Хреновое начало проявления.русского гостеприимства.(


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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