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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Трент Сейнсбери: чувствую себя в Казани спокойно, никаких жалоб нет
Защитник сборной Австралии Трент Сейнсбери отметил, что он и его партнеры по команде чувствуют себя в Казани комфортно и надеются порадовать болельщиков из Австралии хорошей игрой на ЧМ-2018.
"Я спокойно чувствую себя в Казани. Здесь все отлично. Нас приняли очень хорошо. Никаких жалоб у нас нет. Надеюсь, наши болельщики поддержат нас здесь. Хочу услышать, как они поют австралийский гимн в России, и, надеюсь, своей игрой мы заставим их улыбаться", - цитирует игрока "Р-Спорт".
"Я спокойно чувствую себя в Казани. Здесь все отлично. Нас приняли очень хорошо. Никаких жалоб у нас нет. Надеюсь, наши болельщики поддержат нас здесь. Хочу услышать, как они поют австралийский гимн в России, и, надеюсь, своей игрой мы заставим их улыбаться", - цитирует игрока "Р-Спорт".
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