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Массимо Луонго: сборная Австралии находится в хорошей форме

Сборная Австралии хорошо себя показала в товарищеских матчах против команд Чехии и Венгрии и рассчитывает успешно выступить на чемпионате мира, рассказал полузащитник австралийцев Массимо Луонго.

"Мы находимся в хороших кондициях. Товарищеские матчи показали, что мы хорошо можем выступить на чемпионате мира, однако все будет зависеть только от нас самих. Нас ждет тяжелый матч против сборной Франции, но мы постараемся приложить все усилия, чтобы добиться результата.

Я уверен, что это станет дополнительной мотивацией завершить его (сезон) на хорошей ноте", - цитирует игрока ТАСС.
Теги: Сборная Австралии
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