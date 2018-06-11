Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4453
Юмор, анекдоты, байки 7714
Ситуация на юго-востоке Украины 119613
КБ-Гостевая 26739
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551
Чемпионат мира 2018 10

Новости партнеров

Десятки аргентинских болельщиков собрались у Красной площади в поддержку сборной на ЧМ-2018

Около 30 фанатов сборной Аргентины собрались в Москве около Красной площади напротив Исторического музея.

Болельщики аргентинской команды распевали песни в поддержку своей команды, а также вывесили несколько больших флагов с изображением звезды "Барселоны" Лионеля Месси и легенды национальной команды Диего Марадоны.

Фанаты выразили уверенность, что в этот раз их любимцы во главе с Месси выиграют чемпионат мира.

Обычные прохожие охотно фотографировались с гостями из Латинской Америки. При этом проход на Красную площадь сегодня, 11 июня, был закрыт из-за подготовки к концерту в честь дня России.

Sport24
Сегодня, 17:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.