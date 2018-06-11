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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Десятки аргентинских болельщиков собрались у Красной площади в поддержку сборной на ЧМ-2018
Около 30 фанатов сборной Аргентины собрались в Москве около Красной площади напротив Исторического музея.
Болельщики аргентинской команды распевали песни в поддержку своей команды, а также вывесили несколько больших флагов с изображением звезды "Барселоны" Лионеля Месси и легенды национальной команды Диего Марадоны.
Фанаты выразили уверенность, что в этот раз их любимцы во главе с Месси выиграют чемпионат мира.
Обычные прохожие охотно фотографировались с гостями из Латинской Америки. При этом проход на Красную площадь сегодня, 11 июня, был закрыт из-за подготовки к концерту в честь дня России.
Sport24
Болельщики аргентинской команды распевали песни в поддержку своей команды, а также вывесили несколько больших флагов с изображением звезды "Барселоны" Лионеля Месси и легенды национальной команды Диего Марадоны.
Фанаты выразили уверенность, что в этот раз их любимцы во главе с Месси выиграют чемпионат мира.
Обычные прохожие охотно фотографировались с гостями из Латинской Америки. При этом проход на Красную площадь сегодня, 11 июня, был закрыт из-за подготовки к концерту в честь дня России.
Sport24
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