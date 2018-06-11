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Сборная Дании прилетела в Россию для участия в чемпионате мира

Футболисты и тренеры сборной Дании прилетели в Россию для участия в чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Команда во время турнира будет базироваться в Анапе, где проведет 12 июня открытую тренировку.
Теги: Сборная Дании
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