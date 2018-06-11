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Сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018

Сборная Швейцарии прибыла в Самару для участия в чемпионате мира-2018.

Швейцарцы на время турнира будут базироваться в Тольятти.
Теги: Сборная Швейцарии
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