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Футболист сборной Саудовской Аравии: надеюсь, сможем взять три очка в матче с Россией

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Яхья Аль-Шехри поделился ожиданиями от матча со сборной России.

"Думаю, игра будет очень сложной, но я надеюсь, что она сложится для нас удачно. Не стоит обращать внимание на результаты товарищеских матчей россиян. Россия – хорошая команда с классными игроками. Она сильна коллективно и индивидуально, особенно в защите. У нас есть еще три дня, чтобы как следует изучить ее. Но в первую очередь мы должны быть сконцентрированы на нашей игре. И я надеюсь, мы сможем взять три очка", - цитирует Аль-Шехри "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 19:07
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№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 20:04) #
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Это ж как низко Россия должна была упасть,чтобы даже саудитоаравийцы,которые лет 10 назад еще в футбол арбузами играли грозились в Москве нас обыграть
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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