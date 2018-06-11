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Дидье Дешам: Жиру после травмы пока нельзя касаться мяча головой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии травмированных игроков.

"Оливье Жиру после травмы пока нельзя касаться мяча головой в ближайшие дни во время тренировок. Что касается состояния (Бенжамена) Менди, то гарантировать его восстановление не смогу. Но он постарается сделать все самое лучшее и максимально войти в форму со временем. Сегодняшнюю тренировку пропустят Джибриль Сидибе и Самюэль Умтити", - цитирует Дешама "Р-Спорт".
Теги: Дешам Жиру Сборная Франции
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