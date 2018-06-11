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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Фабио Капелло: сожалею, что РФС не пригласил меня на матч открытия
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сожалеет, что РФС на позвал его на чемпионат мира-2018.
"Прилетаю на матч открытия. Меня пригласила ФИФА. Сожалею, что этого не сделал РФС, ведь я несколько лет работал со сборной России, вывел ее на чемпионат мира. С большой симпатией относился и продолжаю относиться к вашей стране и вашей сборной. Буду сопереживать ей на этом турнире и персонально болеть за двух ребят: за Акинфеева и Самедова. На чемпионате мира в Бразилии они совершили ошибки, которые не свойственны этим ребятам. Те ошибки стали для нас роковыми, мы не смогли выйти из группы, а сами игроки очень переживали. Искренне желаю им показать свои лучшие качестве у себя дома, перед своими болельщиками", — цитирует Капелло "Матч ТВ".
"Прилетаю на матч открытия. Меня пригласила ФИФА. Сожалею, что этого не сделал РФС, ведь я несколько лет работал со сборной России, вывел ее на чемпионат мира. С большой симпатией относился и продолжаю относиться к вашей стране и вашей сборной. Буду сопереживать ей на этом турнире и персонально болеть за двух ребят: за Акинфеева и Самедова. На чемпионате мира в Бразилии они совершили ошибки, которые не свойственны этим ребятам. Те ошибки стали для нас роковыми, мы не смогли выйти из группы, а сами игроки очень переживали. Искренне желаю им показать свои лучшие качестве у себя дома, перед своими болельщиками", — цитирует Капелло "Матч ТВ".
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