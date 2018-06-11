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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Российских журналистов не пустили на тренировку сборной Аргентины
На тренировку сборной Аргентины было распространено 500 билетов среди болельщиков.
Трибуна тренировочной площадки школы имени Сыроежкина полностью заполнена. Журналисты заняли часть трибуны — в основном они представляют Аргентину. Несколько десятков репортеров простояли у входа на стадион без оповещения о том, пустят их или нет.
Допуск журналистов на тренировку осуществлялся по билетам. Билеты достались только нескольким журналистам — по выбору пресс-атташе сборной Аргентины. Журналистам из России, США, Индии, Турции, Китая и многих других стран было отказано в доступе в связи с перегруженностью трибун.
Аргентина стартует на ЧМ-2018 матчем с Исландией 16 июня в Москве.
Sport24
Трибуна тренировочной площадки школы имени Сыроежкина полностью заполнена. Журналисты заняли часть трибуны — в основном они представляют Аргентину. Несколько десятков репортеров простояли у входа на стадион без оповещения о том, пустят их или нет.
Допуск журналистов на тренировку осуществлялся по билетам. Билеты достались только нескольким журналистам — по выбору пресс-атташе сборной Аргентины. Журналистам из России, США, Индии, Турции, Китая и многих других стран было отказано в доступе в связи с перегруженностью трибун.
Аргентина стартует на ЧМ-2018 матчем с Исландией 16 июня в Москве.
Sport24
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