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Российских журналистов не пустили на тренировку сборной Аргентины

На тренировку сборной Аргентины было распространено 500 билетов среди болельщиков.

Трибуна тренировочной площадки школы имени Сыроежкина полностью заполнена. Журналисты заняли часть трибуны — в основном они представляют Аргентину. Несколько десятков репортеров простояли у входа на стадион без оповещения о том, пустят их или нет.

Допуск журналистов на тренировку осуществлялся по билетам. Билеты достались только нескольким журналистам — по выбору пресс-атташе сборной Аргентины. Журналистам из России, США, Индии, Турции, Китая и многих других стран было отказано в доступе в связи с перегруженностью трибун.

Аргентина стартует на ЧМ-2018 матчем с Исландией 16 июня в Москве.

Sport24
Сегодня, 19:39
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