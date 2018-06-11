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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Футболисты сборной Хорватии вышли на разминку с детьми
Дети приняли участие в разминке футболистов сборной Хорватии, которые вышли на открытую тренировку в Рощино.
Напомним, что именно этот поселок в Ленинградской области хорваты выбрали в качестве место базирования на время чемпионата мира — 2018 в России.
Сборная Хорватии на групповом этапе мундиаля сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).
Sport24.ru
Напомним, что именно этот поселок в Ленинградской области хорваты выбрали в качестве место базирования на время чемпионата мира — 2018 в России.
Сборная Хорватии на групповом этапе мундиаля сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).
Sport24.ru
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