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Футболисты сборной Хорватии вышли на разминку с детьми

Дети приняли участие в разминке футболистов сборной Хорватии, которые вышли на открытую тренировку в Рощино.

Напомним, что именно этот поселок в Ленинградской области хорваты выбрали в качестве место базирования на время чемпионата мира — 2018 в России.

Сборная Хорватии на групповом этапе мундиаля сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).

Sport24.ru
Теги: Сборная Хорватии
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