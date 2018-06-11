Футболисты сборной Хорватии вышли на разминку с детьми

Дети приняли участие в разминке футболистов сборной Хорватии, которые вышли на открытую тренировку в Рощино.Напомним, что именно этот поселок в Ленинградской области хорваты выбрали в качестве место базирования на время чемпионата мира — 2018 в России.Сборная Хорватии на групповом этапе мундиаля сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).