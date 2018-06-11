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Йосип Пиварич: понимаю по-русски, но не могу говорить

Защитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Йосип Пиварич дал комментарий после приезда в Санкт-Петербург на чемпионат мира-2018.

Хорватия стартует на ЧМ-2018 16 июня матчем с Нигерией в Калининграде.

"Мы только приехали, так что пока успели только распаковать сумки. База очень нравится. Поле, кажется, хорошее. Петербург, насколько я знаю, очень красивый город. Может удастся посмотреть.

(по-русски) Я понимаю по-русски. Но не могу говорить. Пока я только год в Киеве. Через год буду говорить лучше", - цитирует Пиварича Sport24.
Теги: Сборная Хорватии
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