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Мануэл Фернандеш: Роналду очень важный игрок для нас, но командная игра также важна

Полузащитник сборной Португалии Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от ЧМ-2018 в России, а также высказал мнение о лидер португальской команды Криштиану Роналду.

"Мы приехали на чемпионат мира, чтобы выиграть все матчи в группе. Другие результаты мы даже не рассматриваем.

Роналду очень важный игрок для нашей команды, мы зависим от его действий на поле. Однако командная игра также очень важна. Португалия стала чемпионом Европы благодаря именно коллективным действиям", - цитирует Фернандеша Sport24.
Теги: Фернандеш Роналду Сборная Португалии
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