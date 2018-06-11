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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Мануэл Фернандеш: Роналду очень важный игрок для нас, но командная игра также важна
Полузащитник сборной Португалии Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от ЧМ-2018 в России, а также высказал мнение о лидер португальской команды Криштиану Роналду.
"Мы приехали на чемпионат мира, чтобы выиграть все матчи в группе. Другие результаты мы даже не рассматриваем.
Роналду очень важный игрок для нашей команды, мы зависим от его действий на поле. Однако командная игра также очень важна. Португалия стала чемпионом Европы благодаря именно коллективным действиям", - цитирует Фернандеша Sport24.
"Мы приехали на чемпионат мира, чтобы выиграть все матчи в группе. Другие результаты мы даже не рассматриваем.
Роналду очень важный игрок для нашей команды, мы зависим от его действий на поле. Однако командная игра также очень важна. Португалия стала чемпионом Европы благодаря именно коллективным действиям", - цитирует Фернандеша Sport24.
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